Provident Financial: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Provident Financial lud am 28.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,25 USD. Im Vorjahresviertel hatte Provident Financial 0,280 USD je Aktie erwirtschaftet.

Provident Financial hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15,0 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at