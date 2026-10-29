Provident Financial gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Provident Financial hat am 27.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,25 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,250 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 15,5 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Provident Financial einen Umsatz von 15,0 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at