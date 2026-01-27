Provident Financial Holdings Aktie

WKN: 914318 / ISIN: US7438681014

27.01.2026 12:48:50

Provident Financial Holdings Inc. Announces Rise In Q2 Profit

(RTTNews) - Provident Financial Holdings Inc. (PROV) reported a profit for its second quarter that Increased, from the same period last year

The company's earnings came in at $1.44 million, or $0.22 per share. This compares with $0.87 million, or $0.13 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 1.8% to $8.92 million from $8.76 million last year.

Provident Financial Holdings Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $1.44 Mln. vs. $0.87 Mln. last year. -EPS: $0.22 vs. $0.13 last year. -Revenue: $8.92 Mln vs. $8.76 Mln last year.

Aktien in diesem Artikel

Provident Financial Holdings Inc.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fester -- DAX stabil -- Asiens Börsen schlussendlich in Grün
Der heimische sowie Aktienmarkt zieht am Dienstag an, wohingegen der deutsche Leitindex nur auf der Stelle tritt. Die Börsen in Fernost verzeichneten am Dienstag Zuwächse.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

