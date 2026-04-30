Provident Financial legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Provident Financial hat am 28.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 0,21 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Provident Financial 0,280 USD je Aktie eingenommen.

Provident Financial hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14,6 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at