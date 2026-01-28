|
Provident Financial präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Provident Financial hat am 27.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,22 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,130 USD je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal hat Provident Financial 14,9 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 14,9 Millionen USD umgesetzt worden.
