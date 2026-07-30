Provident Financial präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Provident Financial hat sich am 28.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 0,35 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,240 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 15,2 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Provident Financial 15,0 Millionen USD umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1,03 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,930 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,90 Prozent zurück. Hier wurden 59,62 Millionen USD gegenüber 60,16 Millionen USD im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.at