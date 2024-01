Provident Financial Services: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Provident Financial Services gab am 26.01.2024 die Zahlen für das am 31.12.2023 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurden 0,360 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Provident Financial Services 0,660 USD je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Provident Financial Services in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 13,28 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 114,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 132,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1,71 USD, nach 2,35 USD im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig standen 479,28 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 5,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Provident Financial Services 505,34 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 1,81 USD geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 478,83 Millionen USD gerechnet.

