Provident Financial Services: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Provident Financial Services hat am 28.01.2022 die Bücher zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es stand ein EPS von 0,490 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Provident Financial Services noch ein Gewinn pro Aktie von 0,530 USD in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 114,5 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Provident Financial Services 109,2 Millionen USD umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 2,19 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Provident Financial Services 1,39 USD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat Provident Financial Services im vergangenen Geschäftsjahr 452,83 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 17,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Provident Financial Services 385,00 Millionen USD umsetzen können.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 2,15 USD geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 452,51 Millionen USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at