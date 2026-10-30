Provident Financial Services legte Quartalsergebnis vor

Provident Financial Services hat sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurden 0,53 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Provident Financial Services 0,550 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz wurden 368,8 Millionen USD gegenüber 353,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at