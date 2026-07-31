Provident Financial Services mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Provident Financial Services lud am 29.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,60 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Provident Financial Services ein EPS von 0,550 USD je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,38 Prozent auf 358,6 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 343,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at