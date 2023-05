Provident Financial Services: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Provident Financial Services lud am 28.04.2023 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,540 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Provident Financial Services ein EPS von 0,580 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 130,5 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 114,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at