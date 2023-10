Provident Financial Services vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Provident Financial Services hat am 27.10.2023 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es stand ein EPS von 0,380 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Provident Financial Services noch ein Gewinn pro Aktie von 0,580 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 16,22 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 115,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 137,9 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at