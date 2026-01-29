Provident Financial Services veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Provident Financial Services hat sich am 27.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,64 USD gegenüber 0,370 USD im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Provident Financial Services mit einem Umsatz von insgesamt 353,2 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 335,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 5,13 Prozent gesteigert.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,23 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 1,05 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 21,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,14 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 1,38 Milliarden USD ausgewiesen.

