Provident Financial Services zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Provident Financial Services hat am 29.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,55 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,360 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 353,7 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 349,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at