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10.11.2026 15:41:38
Provision für den Verkauf des D-Tickets steigt
BERLIN (dpa-AFX) - Die Vergütung für den Verkauf des Deutschlandtickets soll ab dem kommenden Jahr um rund 30 Cent steigen. Das hat der Koordinierungsrat des Deutschlandtickets beschlossen, wie die Deutsche Presse-Agentur aus informierten Kreise erfuhr.
Die Provision pro Ticket soll demnach von 2,72 auf 2,99 Euro steigen. Es handelt sich hierbei um die Netto-Werte. Aktuell haben rund 14,5 Millionen Menschen ein Abonnement für das monatliche Ticket.
Provision wird aus drei Milliarden von Bund und Ländern gezahlt
Bund und Länder stellen der Branche jährlich drei Milliarden Euro zur Verfügung, um Einnahmeausfälle durch das Deutschlandticket zu kompensieren. Von diesem Geld wird auch die Provision für den Verkauf des Monatsabos bezahlt, dessen Preis zum Januar von derzeit 63 Euro auf dann 66,80 Euro steigt.
Zuletzt hatte die Vergütung des Deutschlandtickets für Streit unter den Verkehrsunternehmen gesorgt. Oliver Wittke, der Chef des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr (VRR), lehnte den Plan, die sogenannte Anreizvergütung anzuheben, ab.
Großer Profiteur sei die Deutsche Bahn, weil diese sehr viele Tickets verkaufe, bemängelte Wittke. Kleinere Verkehrsunternehmen müssten für den Vertrieb deutlich mehr Aufwand betreiben und bekämen in Summe viel weniger Vergütung./cab/DP/jha
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