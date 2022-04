Proximar Seafood AS Registered informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Proximar Seafood AS Registered präsentierte am 30.03.2022 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,490 NOK. Im Vorjahr hatten -0,707 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at