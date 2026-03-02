02.03.2026 06:31:29

Proximar Seafood AS Registered legte Quartalsergebnis vor

Proximar Seafood AS Registered hat am 27.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,10 NOK. Im Vorjahresquartal hatten -0,440 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 21,0 Millionen NOK in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,4 Millionen NOK umgesetzt.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 1,120 NOK beziffert. Im Vorjahr hatte Proximar Seafood AS Registered ein Ergebnis je Aktie von -0,980 NOK vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Proximar Seafood AS Registered in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 2721,94 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 99,05 Millionen NOK im Vergleich zu 3,51 Millionen NOK im Vorjahr.

