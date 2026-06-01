Proximar Seafood AS Registered präsentierte Quartalsergebnisse

Proximar Seafood AS Registered hat am 29.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,05 NOK. Im Vorjahresquartal waren -0,980 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 19,24 Prozent auf 36,1 Millionen NOK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 30,3 Millionen NOK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at