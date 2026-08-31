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31.08.2026 06:31:29
Proximar Seafood AS Registered: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Proximar Seafood AS Registered hat am 28.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,19 NOK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,660 NOK erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite hat Proximar Seafood AS Registered im vergangenen Quartal 45,9 Millionen NOK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 93,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Proximar Seafood AS Registered 23,8 Millionen NOK umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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