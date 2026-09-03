SUPPORT Aktie
WKN DE: A41AE3 / ISIN: JP3322820006
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03.09.2026 16:49:00
Proxmox baut Enterprise-Support aus und gründet Tochtergesellschaft in Kanada
Ab Oktober bietet Proxmox einen Enterprise-Support rund um die Uhr an. Die Betreuung von Kunden in Nordamerika soll eine neue Tochter in Kanada verbessern.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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