1&1 Aktie
WKN: 554550 / ISIN: DE0005545503
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29.05.2026 16:30:00
Proxmox Datacenter Manager 1.1 wird Schweizer Taschenmesser für Proxmox-Cluster
Der für Proxmox-VE-Cluster gedachte Datacenter Manager hat in Version 1.1 neue Funktionen erhalten, die Verwaltung und das Monitoring deutlich verbessern.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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Nachrichten zu 1&1 AG
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29.05.26
|Gewinne in Frankfurt: SDAX klettert schlussendlich (finanzen.at)
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29.05.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX nachmittags in der Gewinnzone (finanzen.at)
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29.05.26
|Zuversicht in Frankfurt: SDAX liegt mittags im Plus (finanzen.at)
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29.05.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX zum Start des Freitagshandels in Grün (finanzen.at)
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28.05.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX liegt letztendlich im Plus (finanzen.at)
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28.05.26
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX schlussendlich in der Gewinnzone (finanzen.at)
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28.05.26
|XETRA-Handel: SDAX legt nachmittags zu (finanzen.at)
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28.05.26
|Gewinne in Frankfurt: SDAX liegt am Mittag im Plus (finanzen.at)
Analysen zu 1&1 AG
|21.05.26
|1&1 Equal Weight
|Barclays Capital
|14.05.26
|1&1 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.05.26
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|1&1 Neutral
|UBS AG
|12.05.26
|1&1 Equal Weight
|Barclays Capital
|21.05.26
|1&1 Equal Weight
|Barclays Capital
|14.05.26
|1&1 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.05.26
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|1&1 Neutral
|UBS AG
|12.05.26
|1&1 Equal Weight
|Barclays Capital
|11.11.25
|1&1 Underperform
|Bernstein Research
|28.04.25
|1&1 Underperform
|Bernstein Research
|26.03.25
|1&1 Underperform
|Bernstein Research
|14.02.25
|1&1 Underperform
|Bernstein Research
|23.01.25
|1&1 Underperform
|Bernstein Research
|21.05.26
|1&1 Equal Weight
|Barclays Capital
|13.05.26
|1&1 Neutral
|UBS AG
|12.05.26
|1&1 Equal Weight
|Barclays Capital
|07.04.26
|1&1 Equal Weight
|Barclays Capital
|25.03.26
|1&1 Halten
|DZ BANK
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Börse aktuell - Live TickerUS-Aktienindizes erzielen neue Rekorde -- ATX geht deutlich stärker ins Wochenende -- DAX schließt stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt legte am Freitag zu, während der deutsche Leitindex kaum vom Fleck kam. Der Dow erreichte ein neues Allzeithoch. Die Börsen in Fernost präsentierten sich vor dem Wochenende überwiegend freundlich.