Raspberry PI Holdings Aktie
WKN DE: A40FLP / ISIN: GB00BS3DYQ52
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07.08.2026 12:31:00
Proxmox jetzt auch für Arm - aber nicht auf Raspberry Pi
Ab sofort steht die quelloffene Virtualisierungsplattform Proxmox VE 9.2 auch für Arm64-Server zur Verfügung – zunächst für Systeme mit Nvidia Grace und Vera.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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