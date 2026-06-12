Gateway Aktie
WKN DE: 888851 / ISIN: US3676261080
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12.06.2026 17:02:00
Proxmox Mail Gateway 9.1 erleichtert Kampf gegen Spam und verschlüsselt Backups
Das neue Proxmox Mail Gateway will mehr Komfort beim Mail-Handling bieten und die Möglichkeit, ihre Backups zu verschlüsseln.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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