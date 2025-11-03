Proya Cosmetics A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Proya Cosmetics A hat am 31.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,57 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,750 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 1,74 Milliarden CNY – das entspricht einem Abschlag von 11,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,96 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 0,669 CNY je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 1,92 Milliarden CNY gerechnet.

Redaktion finanzen.at