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23.04.2026 06:31:29
Proya Cosmetics A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Proya Cosmetics A hat am 21.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es stand ein EPS von 1,22 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Proya Cosmetics A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,990 CNY in den Büchern gestanden.
Proya Cosmetics A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,50 Milliarden CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 48,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,36 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.
Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 0,927 CNY prognostiziert, während der Umsatz bei 2,31 Milliarden CNY erwartet worden war.
Redaktion finanzen.at
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