Proya Cosmetics A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Proya Cosmetics A hat am 24.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 2,03 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,03 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,07 Milliarden CNY – ein Plus von 2,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Proya Cosmetics A 3,00 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 0,980 CNY sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 3,05 Milliarden CNY gelegen.

Redaktion finanzen.at