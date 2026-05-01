Firma Holdings Aktie

Firma Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A116ZE / ISIN: US31832R1095

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01.05.2026 07:28:47

Prozess gegen OpenAI: Elon Musks KI-Firma nutzte Modelle seines Erzrivalen

Die einstigen Partner Elon Musk und Sam Altman sind zu erbitterten Rivalen und Konkurrenten geworden. Mit einer Klage will Musk die Absetzung von Altman als OpenAI-Chef erzwingen. Vor Gericht muss jedoch zunächst Musk ein Eingeständnis machen, dass er offenbar lieber vermieden hätte.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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