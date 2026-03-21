Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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21.03.2026 15:23:42
Prozess in Kalifornien: Geschworene: Elon Musk hat Twitter-Aktionäre getäuscht
Nach Ansicht einer Jury streut Elon Musk vor dem Kauf von Twitter gezielt Falschinformationen, um den Preis zu drücken. Im Raum steht nun eine Schadenersatzzahlung in Milliardenhöhe. Die Anwälte des Tesla-Chefs kündigen bereits Berufung an.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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