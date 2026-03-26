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Meta Platforms Aktie

Meta Platforms für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027

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26.03.2026 02:03:58

Prozess um Social-Media-Sucht: Geschworene verdonnern Meta und Youtube zu Millionen-Bußgeld

Eine Kalifornierin bekommt drei Millionen Dollar Schmerzensgeld von Meta und Youtube. Die Onlineplattformen haben die 20-Jährige süchtig gemacht, entscheiden die Geschworenen. Das Verfahren könnte eine Prozesslawine auslösen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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