Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
26.03.2026 02:03:58
Prozess um Social-Media-Sucht: Geschworene verdonnern Meta und Youtube zu Millionen-Bußgeld
Eine Kalifornierin bekommt drei Millionen Dollar Schmerzensgeld von Meta und Youtube. Die Onlineplattformen haben die 20-Jährige süchtig gemacht, entscheiden die Geschworenen. Das Verfahren könnte eine Prozesslawine auslösen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
|
26.03.26
|Donnerstagshandel in New York: NASDAQ 100 schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
26.03.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 zeigt sich nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
26.03.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 notiert am Donnerstagmittag im Minus (finanzen.at)
|
26.03.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Start des Donnerstagshandels in Rot (finanzen.at)
|
26.03.26
|ROUNDUP/US-Geschworene: Meta und YouTube warnten nicht vor Risiken (dpa-AFX)
|
25.03.26
|ROUNDUP/US-Geschworene: Meta und YouTube warnten nicht vor Risiken (dpa-AFX)
|
25.03.26
|WDH/ROUNDUP/US-Geschworene: Meta und YouTube warnten nicht vor Risiken (dpa-AFX)
|
25.03.26
|ROUNDUP/US-Geschworene: Meta und YouTube warnten nicht über Risiken (dpa-AFX)