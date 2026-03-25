Meta Platforms Aktie

Meta Platforms für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027

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25.03.2026 21:07:00

Prozess um Social-Media-Sucht: US-Jury spricht Meta und Google schuldig

Instagram und YouTube haften für Schäden wegen Social-Media-Sucht. Das Urteil vom Mittwoch gilt als Präzedenzfall für Tausende ähnliche Verfahren.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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16.03.26 Meta Platforms Buy Jefferies & Company Inc.
24.02.26 Meta Platforms Outperform Bernstein Research
29.01.26 Meta Platforms Kaufen DZ BANK
29.01.26 Meta Platforms Buy Goldman Sachs Group Inc.
29.01.26 Meta Platforms Buy Jefferies & Company Inc.
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Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs 7 285,00 -4,40% Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
Alphabet A (ex Google) 244,15 -2,88% Alphabet A (ex Google)
Alphabet C (ex Google) 244,05 -2,44% Alphabet C (ex Google)
Meta Platforms (ex Facebook) 476,70 -7,35% Meta Platforms (ex Facebook)

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Dow schließt schwächer -- ATX und DAX gehen mit Verlusten in den Feierabend -- Asiens Börsen schlussendlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten am Donnerstag abwärts. Die US-Börsen gaben ebenso nach. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Donnerstag auf niedrigerem Niveau.
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