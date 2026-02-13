Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
13.02.2026 12:56:00
Prozessoren: AMD knöpft Intel an allen Fronten Marktanteile ab
Das Jahresende 2025 hätte für AMD kaum besser laufen können. Alle Einheiten fuhren Rekorde ein. Bei x86-Servern wächst der Umsatzanteil auf über 41 Prozent.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
