FedEx Aktie
WKN: 912029 / ISIN: US31428X1063
|
24.02.2026 05:26:21
Prozesswelle rollt an: Fedex klagt auf Rückerstattung von Trump-Zöllen
Der Supreme Court lässt in seiner Entscheidung zu Trumps Zollpolitik eine wichtige Frage offen: Muss die US-Regierung die bisher vereinnahmten Zölle zurückzahlen oder nicht? Der erste große Konzern klagt.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
