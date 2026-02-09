Prozone Capital Shopping Centres: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Prozone Capital Shopping Centres hat am 07.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0,12 INR gegenüber 0,050 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 29,83 Prozent auf 582,3 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 448,5 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at