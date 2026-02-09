|
09.02.2026 06:31:29
Prozone Capital Shopping Centres: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Prozone Capital Shopping Centres hat am 07.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS belief sich auf 0,12 INR gegenüber 0,050 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 29,83 Prozent auf 582,3 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 448,5 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!