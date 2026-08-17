Prozone Capital Shopping Centres präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Prozone Capital Shopping Centres veröffentlichte am 14.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,09 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,050 INR je Aktie generiert.

Mit einem Umsatz von 152,4 Millionen INR, gegenüber 382,4 Millionen INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 60,14 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at