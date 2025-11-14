Prozone Capital Shopping Centres stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Prozone Capital Shopping Centres hat am 12.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,10 INR. Im letzten Jahr hatte Prozone Capital Shopping Centres einen Gewinn von -0,090 INR je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Prozone Capital Shopping Centres in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,46 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 461,9 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 488,6 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at