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01.06.2026 06:31:29
Prozone Capital Shopping Centres: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Prozone Capital Shopping Centres hat am 29.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS lag bei 0,44 INR. Im letzten Jahr hatte Prozone Capital Shopping Centres einen Gewinn von -2,150 INR je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,48 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 525,7 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 528,3 Millionen INR umgesetzt.
In Sachen EPS wurden 0,700 INR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Prozone Capital Shopping Centres -2,490 INR je Aktie eingenommen.
Der Umsatz lag bei 1,95 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 9,23 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1,79 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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