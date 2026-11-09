Prozone Capital Shopping Centres zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Prozone Capital Shopping Centres hat am 06.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 37,13 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,100 INR erwirtschaftet worden.

Prozone Capital Shopping Centres hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 166,4 Millionen INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 63,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 461,9 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at