Prudent öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Prudent lud am 28.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 17,32 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 12,93 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 3,93 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,28 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at