Prudent stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Prudent hat am 28.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 13,92 INR. Im Vorjahresviertel waren 11,64 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 3,53 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,92 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 111,30 INR gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 3,33 Milliarden INR ausgegangen.

Redaktion finanzen.at