Prudential Financial: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Prudential Financial hat am 08.02.2023 das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 2,42 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Prudential Financial noch ein Gewinn pro Aktie von 3,18 USD in den Büchern gestanden.

Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,54 USD gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 13,57 Milliarden USD gesehen.

In Sachen EPS wurden 9,46 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Prudential Financial 14,58 USD je Aktie eingenommen.

Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn je Aktie von 9,54 USD gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 62,41 Milliarden USD, befunden.

Redaktion finanzen.at