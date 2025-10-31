Prudential Financial gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Prudential Financial präsentierte in der am 29.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,01 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,24 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 17,96 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 15,99 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 19,49 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at