Prudential Financial hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Prudential Financial hat am 03.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,55 USD. Im Vorjahresviertel hatte Prudential Financial -0,170 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 14,22 Milliarden USD – ein Plus von 13,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Prudential Financial 12,52 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 9,99 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 7,50 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 21,05 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 55,58 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren 70,41 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

