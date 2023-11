Prudential Financial mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Prudential Financial lud am 02.11.2023 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,44 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,13 USD erwirtschaftet worden.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 3,14 USD prognostiziert, während der Umsatz bei 12,76 Milliarden USD erwartet worden war.

Redaktion finanzen.at