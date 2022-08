Prudential Financial präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Prudential Financial hat am 03.08.2022 das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,74 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Prudential Financial ein EPS von 3,79 USD je Aktie vermeldet.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 2,33 USD sowie einem Umsatz von 12,27 Milliarden USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at