Prudential Financial präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Prudential Financial hat am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 2,80 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,48 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,10 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 15,66 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13,73 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at