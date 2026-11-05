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05.11.2026 06:31:28
Prudential Financial: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Prudential Financial hat am 03.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie lag bei 3,96 USD. Im Vorjahresviertel waren 4,01 USD je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 26,81 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 17,89 Milliarden USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 13,09 Milliarden USD.
Redaktion finanzen.at
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