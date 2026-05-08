Prudential Financial: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Prudential Financial gab am 05.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,68 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,96 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15,26 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 15,53 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 13,47 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at