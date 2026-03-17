Prudential Aktie
WKN: 852069 / ISIN: GB0007099541
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18.03.2026 00:41:04
Prudential posts 12% rise in new business profit, flags US$7 billion shareholder returns
The company says that it now expects to return more than US$7 billion to shareholders over the 2024 to 2027 periodWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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