Prudential Sugar vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Prudential Sugar äußerte sich am 30.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,47 INR, nach 0,340 INR im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 103,9 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 49,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 69,4 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1,91 INR. Im Vorjahr waren 1,78 INR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 913,03 Millionen INR in den Büchern – ein Minus von 1,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Prudential Sugar 924,05 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at