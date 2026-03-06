Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
|
06.03.2026 09:42:54
"Prüfen alle Möglichkeiten": VW-Betriebsratschefin ist offen für Rüstungsprojekte
Volkswagen will sich zukunftssicherer aufstellen. Besonders im Osnabrücker Werk seien Rüstungsprojekte eine Option, erklärt nun Betriebsratschefin Cavallo. Ein Grundstein für militärische Produktion bei dem Automobilhersteller ist bereits gelegt.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Aktien in diesem Artikel
|Volkswagen (VW) St.
|91,90
|-3,36%
